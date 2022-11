Klust Spiderman bij als pakjesbezorger? Pakjes op vensterbank van eerste verdieping achtergelaten: “Geen idee hoe hij dat geflikt heeft”

BruggeWie regelmatig een pakje bestelt, weet het: ze worden soms op vreemde plaatsen bezorgd. Maar een pakjesbezorger in Brugge slaat nu toch alles. Want daar werden de pakjes op de vensterbank van… de eerste verdieping achtergelaten. Tot minstens drie keer toe. “Geen idee hoe hij dat geflikt heeft”, klinkt het.

Een klein mysterie in Brugge. Want daar worden sommige pakjes op een wel heel bizarre manier geleverd. Zeker drie Bruggelingen kregen de “Spiderman” onder de pakjesbezorgers al over de vloer. Die plaatste hun pakketjes op bijna vier meter hoogte. Hij liet ze telkens achter op de vensterbank van de eerste verdieping. “Gooide hij ze? Klom hij naar boven? Gebruikte hij een ladder? Kop noch staart krijg ik er aan”, zegt een bewoonster.

Alle pakjes in kwestie werden gistermiddag geleverd. Dat was ook het geval bij Pieterjan Vinck (36) in de Graaf De Mûelenaerelaan in Sint-Jozef, een deelgemeente van Brugge. Het was zijn vrouw die het pakje als eerste opmerkte. “Omdat ze toevallig voorbij fietste eigenlijk”, vertelt hij. “Als je gewoon thuiskomt en door de voordeur binnenkomt, zou je het volgens mij zelfs niet opmerken.”

Volledig scherm Ook deze mensen uit de Koolkerkse Steenweg moesten naar boven om hun pakje te kunnen nemen. © TLG

Pieterjan had een adventskalender besteld. En die werd dus hoger dan verwacht geleverd. “Hier is wel een afdakje boven de voordeur. Is de bezorger daar op geklommen om dat pakje daar te leggen? Het zou kunnen. Maar de grote vraag blijft toch: waarom? In het verleden lieten ze al vaker pakjes gewoon aan de voordeur achter. Dat had hij dus ook wel mogen doen (lacht).”

KIJK. Ook deze koerier van PostNL wil een pakje leveren, maar er is niemand thuis. Hij probeert het pakje door een openstaand raam te gooien, maar uiteindelijk moet hij zich toch gewonnen geven

Zo’n vijfhonderd meter verderop lijkt de “prestatie” van de pakjesbezorger zelfs nog straffer. Want aan de woning langs de Koolkerkse Steenweg is helemaal geen afdakje om omhoog te geraken. En toch slaagde hij er ook daar in om het pakketje vier meter hoog op de vensterbank te deponeren.

Volledig scherm Zo vonden de bewoners van een huis in de Dorpsstraat in Sint-Michiels hun pakje terug. © TLG

Maar niet enkel in deelgemeente Sint-Jozef werden de pakjes net iets anders afgeleverd. Ook in de Dorpsstraat in Sint-Michiels kreeg een koppel hun pakje op de eerste verdieping. “Het was een passant die het merkte. Ik had het zelf helemaal nog niet gezien”, zegt de bewoonster, die anoniem wil blijven. “Er stak klimmateriaal voor mijn man in. Behoorlijk zwaar, zelfs. Dus ik kan me niet voorstellen dat het gegooid werd. Die zou echt al heel goed moeten mikken dan.”

Het klimmateriaal werd geleverd door de firma GLS. En bij Pieterjan was het dezelfde firma die het pakje bracht. “Ik heb hen een mail gestuurd. Maar daar kwam voorlopig nog geen reactie op”, zegt hij. “Ik ben nochtans wel echt benieuwd naar hun uitleg. Er stak nu niets breekbaar in. Maar als het valt, doet het dat toch van hoog. En ook voor hun bezorger zelf is het gevaarlijk.”

Wij contacteerden GLS vanmorgen ook en wachten voorlopig nog op hun reactie.

Volledig scherm Pakje in Brugge geleverd. © TLG

