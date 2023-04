Klets op het achterwerk, kusjes in de nek en borsten betast: mannen riskeren celstraf voor handtastelijkheden op de werkvloer

TV STREAMING­TIP. ‘Deceit’: het ene aas is het andere niet

Na de moord op een jonge moeder in Londen, heerst er een ware angstpandemie in Groot-Brittannië. De zoektocht naar de moordenaar beheerst het land, en de politie zit met de handen in het haar. Tot ze besluiten om een val op te zetten, met een vrouwelijke undercoveragente als lokaas. Ziedaar de premisse van ‘Deceit’, een ongemeen spannende reeks op VRT MAX.