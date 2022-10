Kledingzaak Lilola geeft alvast het goede voorbeeld: Brugse handelaars kunnen meer dan 400 kerstbomen bestellen

De Brugse handelaars krijgen daar vanaf nu weer de kans toe. Ze moeten zich online kenbaar maken. Tussen 28 november en 9 december worden de bomen geleverd. Vorig jaar ging het in totaal om 411 exemplaren, een aantal dat ze ook dit jaar weer hopen te halen. “Ondanks deze moeilijke tijden proberen we toch wat sfeer in de straten te krijgen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Zo komen er weer grote kerstbomen op ‘t Zand en de Burg, zorgen we voor een bomenrij op het Stationsplein en zullen ook de kerstcontainers extra aangekleed worden met fijnsparren.” Handelaars die interesse hebben in een kerstboom van de stad, melden zich aan op www.brugge.be/kerstbomenwinkels.