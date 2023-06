Klassen uit zesde leerjaar kunnen ‘De Cybersafe’ spelen: een escapebox om veilig online te leren surfen

Vreedzaam protest tegen sluiting van opvangcen­trum in Sijsele: “Asielzoe­kers hebben geen boodschap aan jo­jo-be­leid”

Aan het opvangcentrum in de voormalige kazerne in Sijsele is dinsdagochtend actie gevoerd tegen de sluiting ervan. “De kazerne maakt plaats voor ‘de wijk van de toekomst’. Tragisch, want wat met de toekomst van de mensen die hier verblijven? Asielzoekers hebben geen boodschap aan bouwprojecten”, zegt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge. Hoeveel asielzoekers verblijven er nog in Sijsele en wanneer moeten ze precies weg?