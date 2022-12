Kindjes van werknemers van Zeebrugse haven krijgen speelgoed van de sint

Brugge IN BEELD. Lessen bij de Jozefienen een halfuur vroeger gedaan om samen naar de Rode Duivels te kijken: “Dit bevordert de samenhorig­heid”

Dan toch een beetje Rode Duivels-gekte in Brugge, waar zo'n 130 studenten van het Sint-Jozefsinstituut in de binnenstad verzamelden in de kapel van de school. Met braadworsten en Belgische kleuren op de wangen zat er op z’n minst wat sfeer in. Het halfuurtje minder les namen ze er met plezier bij.

1 december