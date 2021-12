Kinderen ruiken brandgeur en slaan alarm: “Dankzij deze helden van de dag is ons huis niet volledig in vlammen opgegaan”

MOTORCROSS MCLB heeft kalender voor 2022 klaar: “32 wedstrijd­week­ends op de agenda”

2020 was een verloren jaar voor de MCLB omwille van de coronapandemie, terwijl in 2021 een half seizoen afgewerkt kon worden. De MCLB-federatie mikt in 2022 op een volledig seizoen en stelde deze week de kalender voor. Stekene is midden maart gastheer voor het openingsweekend, Sinaai krijgt midden oktober de sluitingsprijs.

16 december