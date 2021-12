Kinderen merken brandgeur op en slaan alarm: “Dankzij deze helden van de dag brandde ons huis niet volledig af”

BruggeDe Brugse speelkameraadjes Achiel (9) en Corneel De Clerck (11), Ernest (10) en Baptiste Verhoestraete (11) mogen zich eventjes de helden van de dag noemen, nadat ze donderdagavond een brandgeur vaststelden en de brandweer verwittigden. “Ik kan ze niet genoeg bedanken, want door hun opmerkzaamheid is ons huis langs de Gistelse Steenweg niet in vlammen opgegaan”, zegt bewoner Hans van den Ameele.