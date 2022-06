Kinderen in blauw en zwart wuiven schooldirecteur Kris uit

De directeur is aan zijn laatste dagen bezig als hoofd van de basisschool. Dat is hij sinds het jaar 2000. Kris is een grote fan van Club Brugge en daarom werd stiekem aan alle kinderen gevraagd om zich in blauw en zwart te kleden. En dat gebeurde massaal. Een hele dag lang werd KrisnKoelman, in elke klas, verwelkomd in zijn favoriete kleuren. “Een dag die ik niet gauw zal vergeten”, reageerde hij. “Leuk dat iedereen zijn best deed om eraan te denken.” De opvolgers van Kris Koelman heten Liesbet Bonte en Ruben Vandendriessche.