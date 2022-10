Kinderboerderij De Zeven Torentjes bestaat 50 jaar en dat laat stad Brugge niet zomaar passeren: “Wellicht élke Bruggeling kwam hier voorbije halve eeuw al langs”

Faroek ‘Operatie Kerkhof’: deze tips kreeg Cel Vermiste Personen over cold cases

Wie is de man die in 1995 dood werd teruggevonden in een havendok in Brugge? En kan iemand iets vertellen over de knopen en touwen waarmee hij in plastic was ingepakt? De Cel Vermiste Personen stelde deze week via een FAROEK-opsporingsreportage 15 cold cases voor waarin ze de hulp vraagt van het grote publiek - en kreeg meteen heel wat nieuwe informatie binnen.

