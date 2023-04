KIJK. Stal Tillegem, indrukwekkend domein van 16 hectare, staat te koop: “Jarenlang place to be voor vooraanstaande paardenliefhebbers”

Openbare Biblio­theek tikt unieke foto van Guido Gezelle uit 1893 op de kop: “De kwaliteit is uitstekend”

Het Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek in Brugge kon een unieke foto van priester-dichter Guido Gezelle aankopen. Het gaat om een groepsfoto met Gezelle, genomen in de tuin van weduwe Beck-Desalmon in 1893.