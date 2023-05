KIJK. Heilig Bloedprocessie trekt weer door de Brugse straten

KIJK. Heilig Bloeddag in Brugge op gang getrokken met ochtendpro­ces­sie

Brugge is in feeststemming vandaag. De processie van het Heilig Bloed vertrekt om 14.30 uur, maar ook ’s ochtends valt er in de stad al iets te beleven. Om 10.30 uur, onder het luiden van de triomfklok in het belfort, werd op de Burg de relikwie van het Heilig Bloed in het schrijn geplaatst.