Ketnet Zomertour mét LikeMe strijkt neer in Zeebrugge

Tussen 14 en 17 uur vinden er optredens plaats op het strand van Sarah & Bavo, Kaatje, Kamiel & Viktor, GameKeepers, Nachtwacht, Samson & Marie, de KetnetBand en #LikeMe. Ketnet voorziet in samenwerking met Fabric Magic ook randanimatie, van springkastelen tot een speciaal voor de allerkleinsten ingericht peuterhoekje. In het Ketnet-lab kunnen bezoekers met hun favoriete Ketnet-sterren de leukste workshops volgen.

Knapen

“#LikeMe vulde dit jaar al liefst negen keer de Lotto Arena en met gemiddeld honderd shows per jaar is de KetnetBand met voorsprong de belangrijkste band voor kinderen,” weet schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit). “Bovendien is dit evenement volledig gratis. We verwachten dus veel jeugdig volk in Zeebrugge, maar ook ouders zijn uiteraard van harte welkom.” De site Knapen (Veerbootstraat) geldt als extra parking. Met de trein komen blijft weliswaar het interessantst. De trein brengt bezoekers namelijk elk uur tot aan het strand.