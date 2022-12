Kerstartikelen kopen een week na Kerstmis: wij gingen kijken bij Christmas World in Brugge - “Natuurlijk profiteer ik van die fikse kortingen”

BRUGGEEen week na Kerstmis is het nog steeds gezellig druk in Christmas World , de pop-up winkel die sinds midden november zijn deuren opende in de Steenstraat in Brugge. En dat heeft natuurlijk voor een groot stuk te maken met de fikse reductie die de klanten er krijgen sinds 26 december. “We verkopen liever onze artikelen tegen -50% dan dat we bij onze sluiting op 15 januari nog een volle winkel over hebben”, lacht zaakvoerster Naime Ceylan (38).

Het is ondertussen al het 6e jaar dat Benny Vanroy en zijn partner Naime in het hartje van Brugge een reusachtige kerstwinkel runnen tijdens de eindejaarsperiode. Deze winter heeft Christmas World opnieuw een tweede vestiging in de Kerkstraat in Blankenberge. “We hebben niks gemerkt van de crisis. De mensen blijven kerstartikelen kopen dus we mogen zeker niet klagen. In Brugge kregen we de voorbije weken veel toeristen over de vloer. Het zijn vooral de Italianen, Spanjaarden en Mexicanen die dol zijn op ons assortiment. Voor Corona kwamen hier ook veel Chinezen maar die hebben we dit jaar niet gezien.” Tijdens de eerste 3 dagen deze week was het een echte overrompeling van gegadigden om koopjes te doen. Naime: “De meesten die hier aan de helft van de prijs komen kopen, zijn Belgische klanten die wachten omdat ze weten dat we na Kerstmis starten met die korting. Ik verkoop liever met minder winst dan op 15 januari alles opnieuw te moeten inpakken en met vrachtwagens naar ons magazijn te moeten brengen want dat zijn extra kosten.”

Volledig scherm Zaakvoerster Naime Ceylan is heel tevreden over de verkoop tijdens de voorbije weken. © Filip Vanden Berghe

3 verdiepingen met kerstdecoratie

Ook Bruggeling Patrick Vandendriessche (67) staat aan te schuiven aan de kassa. Hij is een echte freak want op de 3 verdiepingen in zijn huis staat flink wat kerstdecoratie. “Ik kocht hier enkele weken geleden een molen met muziek en lichtjes en ik heb ook veel geschenkjes voor mijn familie gekocht. Voor mij is het het 365 dagen op rij Kerstmis dus het stoort me niet om nu nog kerstartikelen aan te schaffen. Natuurlijk profiteer ik van de korting want vandaag kocht ik ondermeer onderleggers en ledlampjes om in een glazen bol te stoppen.” Pieter Leurs (46) uit Erpe-Mere is samen met zijn gezin aan het rondneuzen in de winkel. Alvorens het 5-tal naar Sint-Idesbald gaat om er eindejaar te vieren, maken ze een stop in Brugge. “We zullen hier zeker wel iets leuks vinden voor volgend jaar. We zoeken nog een ster om in onze boom te hangen. Kerstmis blijft voor ons een speciale periode aangezien we gehuwd zijn op 19 december 2009. We hadden zelfs een echt sneeuwtapijt. Het was bitterkoud maar het leverde mooie foto’s op.”

Volledig scherm Pieter Leurs (46) uit Erpe-Mere met zijn gezin. © Filip Vanden Berghe

Mario Depoortere (46) uit Waregem legt zijn vriendin Inge in de watten met een kersttrui. “We komen vandaag naar de kerstmarkt in Brugge en dat bracht ons ook naar Christmas World. Er zijn hier echt mooie dingen te vinden en die koopjes zijn bijzonder welkom in deze moeilijke tijden. Het is misschien een beetje gek om nu nog een kersttrui te kopen maar we blijven toch nog steeds in de sfeer. Voor ons duurt deze gezellige en romantische periode tot 8 januari. Aan toeristen geen gebrek in de Brugse pop-up. Vicky Palomino komt uit Peru maar ze woont ondertussen in het Franse Bordeaux. “We vinden Brugge een prachtige historsiche stad. Het is hier ook heel netjes en je voelt de eindejaarssfeer in de straten. De decoratie die ze in deze gespecialiseerde kerstwinkel verkopen is heel origineel. Ik heb veel van de artikelen nog nooit eerder gezien. De kans is groot dat we iets kopen als aandenken aan ons bezoek aan Brugge.”

Volledig scherm Mario Depoortere (46) koopt een kersttrui voor zijn vriendin Inge. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm De Peruviaanse Vicky Palomino (uiterst rechts op de foto) is onder de indruk van het aanbod in Christmas World. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Christmas World in de Steenstraat in Brugge is nog tot 15 januari open. © Filip Vanden Berghe

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.