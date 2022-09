Katrien Cattoor (Groen) vervangt Charlotte Storme definitief in de Brugse gemeenteraad: “Het was een eer om dit mandaat te mogen uitoefenen”

Brugge Snelst groeiende drukkerij van de Lage Landen opent eerste fysieke winkel in Brugge: “Belgen kopen meer spandoeken dan noorderbu­ren”

De online drukkerij Drukland.be opent vrijdag een allereerste winkel in ons land. Dat doet ze in het centrum van Brugge. De winkel komt waar tot voor kort Flyer was, de drukkerij die eerder dit jaar failliet ging en door Drukland.be is overgenomen. Vanuit Brugge wil het van oorsprong Nederlands bedrijf ons hele land veroveren. “Sinds we een jaar geleden al onze Belgische klantendienst in Brugge gevestigd hebben, is Drukland.be gegroeid als kool”, zegt CEO Wouter Haan.

15 september