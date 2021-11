“Kanye West en Beyoncé zijn ook maar gewone mensen, met stress als ze kleding moeten kiezen”: Glenn Martens, de Bruggeling die aan het hoofd staat van Diesel en nu ook collectie maakt voor Jean-Paul Gaultier

U kan Glenn Martens kennen van zijn non-conformistische, unieke en creatieve gedrapeerde jurken, ogenschijnlijk gekrompen body’s of gedraaide uniseks broeken. Het is zijn signatuur geworden, de veruiterlijking van zijn Y/Project in Parijs, dat hij miraculeus reanimeerde tot een merk waarin je gezien wilt worden. In 2013 – toen Martens er creatief directeur werd – was het een merk in rouw. Yohan Serfaty, de Y die Y/Project in 2011 oprichtte, was overleden aan kanker en eigenaar Gilles Elalouf zocht een nieuwe stuurman. “Ik was vijf jaar afgestudeerd in Antwerpen”, herinnert Glenn Martens zich nog. “Ik wilde zo snel mogelijk een modehuis overnemen om naam te maken. Ik was goedkoop toen (lacht), had mijn stage bij Jean-Paul Gaultier gedaan...”