Kan Delphine Lecompte aanblijven als museumdichter in haar eigen stad? Brugge beraadt zich over haar lezersbrief in Humo

“In die lezersbrief wordt pedofilie door dichteres en columniste Delphine Lecompte genuanceerd, genormaliseerd en zelfs goedgepraat”, vindt raadslid Stefaan Sintobin. Lecompte schreef deze brief na een recent geval van pedofilie waarbij een tv-acteur zou bij betrokken zijn. “Op sociale media verschenen er reeds heel wat verontwaardigde reacties op de open brief van Delphine Lecompte. Walgelijk, degoutant en verwerpelijk, luidde het bij velen. Ik was ook gechoqueerd", vult Sintobin aan.

Festivalreeks

In december 2020 werd Lecompte door Brugge aangesteld als museumdichter. Het was de bedoeling dat Lecompte een aantal gedichten schreef met als uitgangspunt museumobjecten uit de collecties van Musea Brugge. Het museumdichterschap kadert binnen de festivalreeks ‘Mind the Artist’ waarbij Musea Brugge in 2021 een jaar lang kunstenaars zal ondersteunen die extra hard werden getroffen door de coronacrisis. “Lecompte zorgt met haar open brief alleen maar voor negatieve publiciteit voor onze stad en onze musea. Ik eis dan ook dat de samenwerking tussen stad Brugge en Delphine Lecompte per direct wordt stopgezet”, aldus Sintobin. De stad Brugge bekijkt momenteel de situatie en komt later vandaag met een verklaring.