Kamp Seedorf duikt met streetart nu ook op aan Brugse gevangenis en haalt herinneringen op aan Van Rossem

Het is niet met zekerheid te zeggen uit hoeveel leden het collectief bestaat, maar in de media wordt vaak gesproken over een groep van tien mensen. De groep is sinds 2010 actief. De kunstwerken van Kamp Seedorf zijn vaak gebaseerd op voetballers, rappers of andere excentrieke figuren en persoonlijkheden. De werken zijn voornamelijk in Almere en Amsterdam te vinden, maar tegenwoordig ook in andere Europese steden zoals Lissabon, Turijn, Berlijn en Antwerpen. En nu dus ook Brugge, waar de excentrieke Jean-Pierre Van Rossem herdacht wordt. De Bruggeling overleed in 2018, maar maakte furore in de jaren 90 als politicus en zakenman. Van Rossem kwam in de publieke belangstelling met ‘Moneytron’, een beursbeleggingsbedrijf dat schijnbaar eindeloze winsten kon aanbieden. Van Rossem beweerde een systeem te hebben ontwikkeld waarmee hij de beurshandel kon voorspellen en het kapitalistisch systeem te snel af was.