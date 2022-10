Kadaver van dode vinvis is vermist

Verschillende scheepvaartdiensten zoals de Belgica en de reddingsdiensten van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) zijn momenteel in de Noordzee op zoek naar het kadaver van een gewone vinvis. Het dier werd gisteren opgemerkt voor de kust van Nieuwpoort en dreef af in de richting van Zeebrugge. Deze morgen kon het kadaver echter niet meer gelokaliseerd worden. Er zijn verschillende scenario’s over waar de vinvis zich kan bevinden. “Het kan zijn dat het kadaver sneller is afgedreven dan de modellen voorspeld hadden. Het dier was al erg opgeblazen waardoor het minder weerstand had dan verwacht. Het kan dus zijn dat het al Zeebrugge gepasseerd is. Er wordt daarom ook al verder gezocht. Een andere mogelijkheid is dat het kadaver gezonken is. Als er een scheur ontstaat of het gas kan ontsnappen dan kan het zinken. Als dat het geval is zullen we het niet snel terugvinden, maar dat is allemaal hypothetisch”, legt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) uit.