Kaars veroorzaakt brand bij begrafenisondernemer in Brugge

De hulpdiensten werden rond 17 uur gealarmeerd, nadat er bij de begrafenisondernemer fikse rook was ontstaan in de ontvangstruimte. De situatie was wel snel onder controle. De verantwoordelijken van de begrafenisonderneming hadden met snelblussers de vlammen al grotendeels kunnen blussen. De brandweerlieden blusten wel na om zeker te zijn dat er geen gevaar meer was.