Juli voorlopig tweede beste ‘parkeermaand’ van 2022 in Brugge

De beste maand tot dusver was mei, maar ook in juli draaide het toerisme in Brugge goed. De meest gebruikte parking is ‘Centrum’ ofwel 't Zand. Die telt sinds deze zomer 635 extra plaatsen en noteerde een cijfer van + 10 procent in vergelijking met juli 2019. Met de coronajaren wordt niet vergeleken, omdat er toen veel minder werd geparkeerd in Brugge. Ook de Oesterparking en 't Pandreitje noteerden positieve cijfers. Andere ondergrondse parkings deden het iets minder dan dat recordjaar, maar over het algemeen noteert parkeerbedrijf Interparking een omzetstijging van 35 procent in vergelijking met juli 2019. De nieuwe aanvragen voor de Brugse Pcard blijven binnenkomen: nu zijn er 8.745 Pcards in circulatie.