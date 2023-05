Joren, student aan het VTI in Brugge, vindt fout in elektronica van Land Rover en wint De Gouden Autosleutel

NET OPEN. Schuif je voeten onder tafel bij... Onslow: “Ons restaurant is al even onorthodox als het personage uit ‘Schone Schijn’”

Wat verborgen in het rustige Sint-Annakwartier in Brugge opent woensdag het nieuwe restaurant Onslow. Het is de nieuwe zaak van Lieven Vynck (41) en Rebecca Vandekerckhove (39), die twaalf jaar lang met passie en kunde restaurant Lieven hebben uitgebaat. Ze voelden zich klaar voor een nieuwe uitdaging. “Iets helemaal anders, maar met dezelfde kwaliteit”, zeggen ze. Maar wat heeft schoonbroer van Hyacinth Bucket met het Brugse etablissement te maken?