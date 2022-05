Jongeren van vier verenigingen openen nieuw jeugdcomplex van 1,8 miljoen euro

Het is voorzien van gedeelde polyvalante ruimtes, genderneutrale toiletten en dé wall of fame van Chiro SPODD. Een oud stuk muur vanuit het vorige lokaal waar traditiegetrouw de leiding hun handtekening op zet. Echt een emotioneel stukje Sint-Pieters erfgoed dus. Het jeugdlokaal is de nieuwe thuis voor meer dan 300 leden en 50 leiders. “De nieuwbouw zorgt voor hier op het domein Tempelhof voor een warme plek voor jongeren in en rond Sint-Pieters”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit). “Het was een grote investering van ongeveer 1,8 miljoen euro, maar het is elke cent waard. Want investeren in jeugd is investeren in de toekomst.”