Jongeren gaan elkaar te lijf in Brugs Minnewaterpark: “Ze bleven slaan, ook toen iemand al op de grond lag”

BruggeDe politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een zware vechtpartij in het Minnewaterpark. De knokpartij tussen jongeren kwam pas aan het licht door een video die circuleerde op sociale media. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dateren de feiten wellicht van vorige woensdag. “Bij de politie kwamen meldingen binnen dat er donderdag of vrijdag verder zou geknokt worden aan het station", zegt De fauw, die in negatieve zin onder de indruk is van de beelden. “Ze blijven kloppen op elkaar. Onbegrijpelijk."

De beelden zijn heftig. Een groepje jongeren lijkt op het eerste gezicht in de clinch te gaan met een tweede groepje. Daarbij worden rake vuistslagen uitgedeeld. Zelfs als één van de jongeren op de grond ligt, blijven er klappen uitgedeeld worden. De vechtpartij speelde zich af in het Minnewaterpark, wellicht uit het zicht van buurtbewoners. “Een klacht of melding hebben we er niet over gekregen", bevestigt burgemeester Dirk De fauw. “Ook niet door één van de slachtoffers die klappen kreeg. Al is het eigenlijk moeilijk uit te maken wie er slachtoffer of dader is in dit verhaal. Ze lijken allemaal op elkaar te slaan."

De burgemeester betreurt de feiten. Vlaams Belang-raadslid Stefaan Sintobin is alvast van plan er tijdens de komende gemeenteraad over te interpelleren. Het is hij die de beelden onder de aandacht bracht. “Het Minnewaterpark is de afgelopen jaren steeds meer het toneel van geweld, vechtpartijen, drugsdelicten, geluidsoverlast en vandalisme. Ik eis maatregelen”, stelt Sintobin.

Vooral aan het Stationsplein is op regelmatige basis sprake van vechtpartijen en moest de politie al enkele keren tussenbeide komen.

Stationsplein

Volgens De fauw is de politie ondertussen een onderzoek gestart. “Wellicht dateert de vechtpartij van afgelopen woensdag. De politie kreeg namelijk melding dat er op donderdag of vrijdag een vervolg zou komen op de clash aan het station. Gelukkig bleek dat niet het geval”, aldus De fauw, die nuanceert dat er zich veel vechtpartijen voordoen in het Minnewaterpark. “De voorbije tijd ging het daar vooral over vandalisme en geluidsoverlast. Het is nu de eerste keer dat er effectief sprake is van een vechtpartij. Wél is het zo dat er aan het Stationsplein op regelmatige basis gevochten wordt. De politie is daar dan ook extra waakzaam. Maar voor de duidelijkheid: dat is al een hele tijd het geval.”

Identificatie

Het is nu aan de politie om de beelden te analyseren en over te gaan tot identificatie van de daders. Al lijkt dat geen eenvoudige opgave te worden. “Sowieso vallen dergelijke vechtpartijen te betreuren. Het gaat ook niet zomaar om wat duw- en trekwerk. Ze blijven op elkaar slaan en schoppen, zelfs als er iemand op de grond ligt. Onbegrijpelijk”, besluit De fauw.

Afgelopen zomer werden nog vernielingen aangebracht in het Minnewaterpark