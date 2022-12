Jongeren en anderstalige cursisten komen samen om te vliegeren

De Brugse basisschool De Triangel nam contact op met Ligo over het project ‘Art is the highest form of hope’. Ze zochten een manier om hun leerlingen kennis te laten maken met andere culturen. Samen maakten ze vliegers: van versieren over bouwen tot oplaten. In kleine groepjes gingen jong en oud samen aan de slag. “De vlieger was niet het hoofddoel. Het was vooral een creatieve manier om te komen tot contact met mensen uit een andere cultuur en een warme oefenkans voor de Nederlandse taal”, zegt Dries Aelter van Ligo. “Het eindresultaat was mooi: blije gezichten, spelende kinderen én volwassenen, spontane interactie, warme contacten en hele trotse leraressen.”