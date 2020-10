Jongen (12) belandt op weg naar school met fiets onder vrachtwagen

Brugge Brugse schooldi­rec­teurs over coronabe­smet­tin­gen, afstandson­der­wijs en hun plan van aanpak, inclusief sancties voor leerlingen: “We zitten op ons tandvlees”

13:59 Ze hebben er nog maar eens razend drukke dagen opzitten, de directeurs in het secundair onderwijs. “We willen absoluut de scholen openhouden”, is de overheid duidelijk. Is voltijds onderwijs wel mogelijk in een school met duizend of meer leerlingen? Hoe los je dat op de speelplaats op, met de mondmaskerplicht? En hoe zien zij de toekomst? We laten vijf directeurs in Brugge aan het woord. “Wie zijn mondmasker weigert te dragen, riskeert een sanctie. En ja, dat is al gebeurd”, zegt een van hen.