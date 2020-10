Jongen (12) belandt met fiets onder vrachtwagen op weg naar school

Koekelare Eén jaar geleden deed dronken bestuurder het leven van ouders Johan en Griet instorten: “Charlotte had gewild dat we bleven lachen. Dat proberen wij nu ook”

25 oktober Hoe moet een mens uit het dal kruipen na het verlies van de meest dierbare persoon in je leven? Johan Gysel (47) en Griet Depreitere (42) uit Bovekerke zochten zelf hun weg. Iets meer dan een jaar na de dood van dochter Charlotte (18), die stierf bij een aanrijding door een dronken chauffeur in een pick-up, roepen haar ouders lotgenoten op om desondanks alles positief in het leven te staan. Net zoals Charlotte dat zelf ook deed. “Zij had ongetwijfeld gewild dat we bleven lachen.” Al maakt de coronacrisis het er niet eenvoudiger op. “Een knuffel geven en krijgen, dat missen we.”