Jongemannen ontkennen dat ze feestvierder kaakbeenbreuk sloegen op Brugse Eiermarkt

Saar (14) uit Brugge leerde skaten, zeilen én duiken voor hoofdrol in nieuwe Vlaamse film Zeevonk. “Ik heb de smaak nu wel te pakken”

De nieuwe langspeelfilm Zeevonk is zaterdag in première gegaan in Oostende. De cast met onder meer Hilde De Baerdemaeker, Zouzou Ben Chikha en Lynn Van Royen maakte hun opwachting op de rode loper. Toch waren het vooral de jonge talenten die terecht in de spotlights stonden. Saar Rogiers uit Brugge speelde haar eerste hoofdrol en ook Dunia Elwaleed uit Oostende tekende voor haar eerste filmervaring. “Het blijft een raar idee dat mensen naar mij zullen komen kijken in de cinema. Het is een droom die uitkomt.”