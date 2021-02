Jongemannen dienen klacht in na interventie van politie: “Te hard aangepakt”

Brugge Sterren­chef Gert De Mangeleer serveert hamburgers en friet in pop-up op ‘t Zand: “Daarna openen we BABU op een vaste stek”

9 februari Het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij sterrenchef Gert De Mangeleer. Hij opent vanaf vrijdag een tijdelijk horecaconcept in de voorlopig lege sterrenzaak LESS Eatery op ‘t Zand in Brugge. In BABU serveert hij hamburgerbroodjes en friet in een puntzak. “Als LESS opnieuw open mag, hebben we al een definitieve locatie voor BABU in gedachten", zegt hij.