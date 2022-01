Jongeman bedreigt meisje met mes in Assebroek en verschanst zich nadien in woning

Brugge In dit Brugs woonzorg­cen­trum moesten militairen al inspringen door personeels­uit­val: “Ja, ik maak me zorgen. Maar er is ook hoop”

Woonzorgcentrum Herdershove in Brugge is één van de drie woonzorgcentra in West-Vlaanderen waar het leger de voorbije weken al moest bijspringen. Dat gebeurde door de grote uitval onder het personeel. “Ik maak me zorgen, ja", zegt overkoepelend directeur Dirk Lips. “Wat als alle woonzorgcentra in België tegelijk met uitval kampen? Zoveel militairen hebben we niet meer in ons land.” Lips ziet wél een hoopvol signaal naar de toekomst. En dat heeft alles te maken met de gezondheid van de bewoners.

13 januari