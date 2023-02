Jonge vader sterft door elektrocutie in Boudewijn Seapark, rechtbank moet oordelen: “Kylian was een duizendpoot. Hij kon alles”

Brugge Brugse politie extra waakzaam voor eerste thuismatch Club Brugge sinds nieuwe stadionpe­ri­ke­len

De politie van Brugge neemt extra veiligheidsmaatregelen in de omliggende straten van het Jan Breydelstadion. Vooral in de Lange Molenstraat zal er vrijdagavond extra politie in het straatbeeld aanwezig zijn. Het is namelijk de eerste thuismatch van Club Brugge na de dreigementen die buurtbewoners kregen na hun protest tegen de stadionplannen.