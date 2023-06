Jonge studente (18) uit Brugge onverwacht overleden: “Flore was een guitige, aangename, lieve persoonlijkheid”

“Met ongeloof vernamen wij dat onze oud-leerlinge Flore Deseure onverwacht is overleden ten gevolge van een medisch falen", schrijven ze bij Hotel- en Toerismeschool Spermalie. “Vorig jaar studeerde Flore af. Op de foto’s zie je haar stralen tijdens de laatste stressvolle dagen op school: de GIP. Flore was een guitige, aangename, lieve persoonlijkheid. Zij was gelukkig in onze school en altijd tevreden, behulpzaam en bereidwillig. Zij was een “toeriste” in hart en nieren en zette nu haar studies verder in de hogeschool. Er wachtte haar vast en zeker een mooie carrière in de toerismewereld. Wij willen onze deelneming betuigen aan de familie, vrienden, oud-klasgenoten van Flore. Wij vergeten Flore niet.”