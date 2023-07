Jonge moeder (23) die pasgeboren baby in vuilniszak op zolder dumpte blijft in cel: “Ook autopsieverslag is niet éénduidig”

De jonge vrouw die haar pasgeboren kindje thuis in een vuilniszak dumpte, moet twee maanden langer in de gevangenis blijven. De wetsdokter heeft zijn voorverslag ondertussen wel klaar. En dat wordt cruciaal. Want gaat het om schuldig verzuim of om kindermoord? “Het verslag is alleszins niet éénduidig”, blijft haar advocaat vaag.

Op Nieuwjaarsdag beviel Claudia D.C. (23) thuis in haar woning in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. Het was een meisje, maar ze wist naar eigen zeggen zelf helemaal niet dat ze zwanger was. En dat lijken ook berichten in haar telefoon aan te tonen. Ook haar oom en tante - bij wie ze inwoonde - hadden haar zwangerschap niet opgemerkt.

Ze beviel alleen thuis. Volgens de wetsdokter leefde het kindje ongeveer twaalf minuten. Claudia D.C. verstopte haar pasgeboren baby in een vuilniszak en legde die op zolder. Het was één van de huisgenoten die het twee dagen later vond en de politie verwittigde.

Zelf iets aangedaan of natuurlijke dood?

Dé vraag voor de speurders is nu of de mama haar pasgeboren kindje zelf iets heeft aangedaan. Zij verklaarde altijd zelf dat het meisje een natuurlijke dood stierf. De wetsdokter stelde al vast dat het meisje iets meer dan tien minuten had geleefd. Maar nu zit ook het eerste verslag van een college van wetsdokters in het dossier.

Haar advocaat Elise Standaert wil het verslag eerst met haar cliënte bespreken vooraleer ze er dieper op in gaat. “We hebben het bekeken, maar we willen dat graag ook nog eens samen met een expert doen”, zegt ze. “Er lijken namelijk nog verschillende pistes mogelijk. Het verslag is nu eenmaal niet wetenschappelijk éénduidig. En daar hebben we uiteraard ook alle begrip voor.”

Twee maanden langer in cel

Claudia D.C. verscheen dinsdagmorgen opnieuw voor de raadkamer en die besliste om haar aanhouding met twee maanden te verlengen. Ze had nochtans zelf gevraagd om onder voorwaarden vrij te mogen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.