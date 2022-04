Jonge drugsdealer wordt geklist na achtervolging op bromfiets en riskeert 37 maanden cel

De jonge Bruggeling liep in het verleden al enkele veroordelingen op voor drugsfeiten en kwam vorig jaar opnieuw in het vizier van het gerecht. Speurders ontvingen info dat hij opnieuw aan het dealen was en beslisten op 18 april een observatie op te zetten aan z'n woning. “Toen ze de beklaagde zagen buitenkomen met een meisje, wilden ze hem met z'n bromfiets uit het verkeer halen", vertelde procureur Lode Vandaele. “Hij deed echter erg z’n best om te vluchten en kon pas in Sijsele tegengehouden worden.”

3.000 euro

L.G. bleek in z’n rugzak 800 gram cannabis te hebben zitten en liefst 3.000 euro aan cash geld. Tijdens een huiszoeking troffen speurders nog eens 75 gram cannabis aan en wat ketamine. De jonge dealer gaf toe dat het geld afkomstig was van drugsverkoop. De 800 gram cannabis moest hij naar eigen zeggen nog aan de man brengen. “Bij de onderzoeksrechter gaf de beklaagde toe dat hij na een vorige drugszaak, waarin hij een probatie-opschorting kreeg, opnieuw beginnen verkopen was door geldproblemen.”

Quote Zijn mama leeft van een invalidi­teits­uit­ke­ring. Op bepaalde momenten had het gezin zelfs moeilijkhe­den om eten te kopen Ellen Eneman, Advocate L.G.

Hof belogen

Het onderzoek bracht volgens het parket aan het licht dat L.G. tussen 1 april 2020 en 18 april 2021 om de twee weken 1 kilogram cannabis verkocht, goed voor een opbrengst van minimaal 70.200 euro. Op 3 maart 2021 werd de opschorting van de jonge Bruggeling in beroep omgezet naar 100 uren werkstraf. “Hij heeft die verkregen met allerlei beloftes, terwijl hij op dat moment eigenlijk nog volle bak aan het dealen was”, sneerde de procureur. “De beklaagde heeft dus zelfs het hof belogen.”

De verdediging gaf toe dat L.G. zich opnieuw liet verleiden tot drugsverkoop door financiële problemen. “Zijn mama leeft van een invaliditeitsuitkering”, pleitte meester Ellen Eneman. “Op bepaalde momenten had het gezin zelfs moeilijkheden om eten te kopen.” De beklaagde verbleef na z’n arrestatie tot 13 augustus in de gevangenis. “Daar heeft hij komaf kunnen maken met z’n ketamineverslaving.” De verdediging drong in die omstandigheden aan op voorwaarden. Vonnis op 5 mei.

