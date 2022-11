Jonge crimineel krijgt opnieuw 8 maanden cel voor diefstal van bromfiets

De bromfiets in kwestie werd op 19 januari vorig jaar gestolen uit de fietsenstalling aan het Brugse station. De politie kwam al snel uit bij A.H. Tijdens een huiszoeking verklaarde de jongeman dat hij de bromfiets al had teruggegeven aan het slachtoffer. Dat verhaal bleek echter geen steek te houden. A.H. had de bromfiets in werkelijkheid verkocht voor 100 euro. Voor zijn proces kwam hij niet opdagen. Het parket vorderde bij verstek 8 maanden cel. Voor A.H. is het niet de eerste keer dat hij voor de rechter moest verschijnen. In mei dit jaar kreeg hij nog 30 maanden cel voor de brutale afpersing van een 14-jarige tiener en afgelopen zomer werd hij nog veroordeeld tot 6 maanden cel voor de diefstal van een wagen.