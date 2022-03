Jonge Bruggelingen krijgen tot een jaar cel voor slagen aan bestuurder van Mercedes die wellicht het gevolg waren van een misgelopen drugsdeal

Een bewoner van de Steenveldstraat in Torhout belde op 11 januari vorig jaar de politie op, nadat hij een verdachte situatie had opgemerkt op straat. Een Opel en een Peugeot stonden in de buurt van een Mercedes geparkeerd en vier mannen leken met elkaar in de clinch te liggen. Toen de Opel en Peugeot vertrokken, besliste de man hen achterna te rijden. “Tijdens de achtervolging zag de melder de bestuurder van de Peugeot twee dingen naar buiten gooien”, vertelde procureur Mike Vanneste. “Het bleek om een hakmes en geladen alarmpistool te gaan.”

Horloge

De opgetrommelde politie kon de Peugeot even later staande houden. Achter het stuur bleek Bruggeling Björn J. (25) te zitten, een man die eerder al enkele veroordelingen opliep. Ook de Opel werd aan de kant gezet. Daarin zaten Bruggelingen Romeo T. (22) en Mirand R. (21), twee vrienden van J. die ook al gekend stonden bij de politie. De bestuurder van de Mercedes verklaarde dat het drietal hem plots had aangevallen en de vlucht genomen had met z’n geld en horloge.

Quote Het zijn er drie met een kort lontje. Ze zijn niet bang om hun vuisten te gebruiken en trainen er ook voor Procureur Mike Vanneste

Boksclub

De procureur had echter z’n twijfels bij dat verhaal en vervolgde de jongemannen enkel voor slagen en verwondingen. “Romeo T. verklaarde dat ze cannabis zouden kopen bij het slachtoffer. Toen hij geen drugs bij had, waren ze kwaad geworden. Later kwam de beklaagde daarop terug en sloot hij zich aan bij het verhaal van z’n medekompanen die het hadden over een mogelijke verkoop van de Mercedes.”

Het parket benadrukte dat de drie Bruggelingen elkaar kennen van in de boksclub. “Het zijn er drie met een kort lontje. Ze zijn niet bang om hun vuisten te gebruiken en trainen er ook voor.” Enkel Björn J. kwam opdagen voor z’n proces. Zijn advocaat Patrick Bernard Martens vroeg tevergeefs de vrijspraak voor de slagen. “Mijn cliënt is enkel tussengekomen in die ruzie”, klonk het. De raadsman betwistte ook dat J. een alarmpistool bij had. De rechter veegde z’n argumenten echter van tafel en legde J. een jaar cel op. Zijn kompanen kregen bij verstek 6 maanden cel.

LEES OOK: