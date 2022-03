Jonge Bruggeling krijgt 17 maanden cel voor drugshandel vanuit hotel en parken en smaad aan de politie

De politie voerde op 2 juli 2020 een observatie uit aan de woning van Bilal B. op ‘t Zand in Brugge. Speurders zagen de Bruggeling iets overhandigen aan twee inzittenden van een wagen, maar toen ze het voertuig wilden controleren nam dat de vlucht. Het kwam tot een wilde achtervolging die voor de vluchtende verdachten uiteindelijk eindigde in het kanaal langs de Houtkaai. Het verdere onderzoek bracht volgens het parket aan het licht dat B. ook drugs verkocht vanuit hotel ‘t Koffieboontje en verschillende Brugse stadsparken. Bij een controle in het Sebrechtspark bleek B. ook een vlindermes op zak te hebben.

In onderbroek

Op 12 juni 2020 voerde de politie dan weer een controle uit in het Sint-Janshospitaalpark. B. was er aanwezig samen met Bruggeling Basil Z. (19). In hun directe omgeving troffen de agenten 19 gram cannabis aan, 30 gram hasj en amfetamines. Z. was eerder ook al geklist in het station van Gent met hasj, cocaïne en cannabis in z'n onderbroek. Bilal B. bleef ook na de controle in het vizier van de politie lopen en dat zorgde voor wrevel bij de man. Tijdens een interventie op 16 juli 2020 schold hij enkele vrouwelijke agenten uit voor “hoeren die aan zijn ballen mochten zuigen”.