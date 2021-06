Jean Reno komt naar Brugge voor tv-opnames: “Het is gratis publiciteit voor onze stad”

Brugge/Oostende Waar is de échte Ohana Pokébowls? Brugse en Oostendse zaak liggen in de clinch: “We hebben alvast een advocaat genomen”

4 juni In de Vlamingstraat in Brugge opent vrijdag Ohana Pokébowls. Het is een concept van Lal Stanikzai, een Londenaar die in Oostende woont. In de stad aan zee lachen ze groen met het initiatief. Want laat daar al sinds 2019 een pokébowlzaak zijn die... Ohana heet. Twee ex-werknemers starten nu het etablissement in Brugge op. “We doen niets verkeerd", zweert Lal. Maar daar nemen ze in Oostende geen vrede mee.