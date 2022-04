"Je kan makkelijker aan drugs geraken in de gevangenis dan erbuiten": twee gedetineerden riskeren jaar cel voor drugsbezit in hun cel

Brugge/LievegemEen 37-jarige man uit Lievegem en 32-jarige vrouw uit Brugge riskeren een jaar cel voor drugsbezit in de Brugse gevangenis. Kenneth B. en Davina V. liepen beiden al meerdere veroordelingen op. “Je kan makkelijker aan drugs geraken in de gevangenis dan erbuiten”, gaf B. op z'n proces toe.

Cipiers doorzochten op 9 oktober vorig jaar de cel van Kenneth B. Ze troffen er gebruikershoeveelheden cannabis, amfetamine en ketamine aan. B. gaf aanvankelijk toe dat de drugs van hem waren, maar beweerde bij de politie plots dat ze in een andere cel gevonden werden en foutief aan hem werden gelinkt. Procureur Mike Vanneste benadrukte dat de dertiger in het verleden al zeventien veroordelingen opliep voor diefstallen, drugsfeiten en verboden wapendracht. In februari 2020 kreeg hij bijvoorbeeld twee jaar cel, omdat hij met een loodjesgeweer in het oog van een vrouw schoot. “En ook in de gevangenis loopt hij het ene tuchtrapport na het andere op voor drugs.”

Fatale overdosis

Op z’n proces gaf Kenneth B. toe dat hij de drugs gekocht had op de wandeling. “Je kan makkelijker aan drugs geraken in de gevangenis dan erbuiten”, trapte hij een open deur in. Het Openbaar Ministerie vorderde één jaar cel voor het drugsbezit. Ook in een tweede dossier tegen een vaste rechtbankklant was dat het geval. Tijdens een celcontrole werd bij Davina V. (32) uit Brugge liefst 6,3 gram heroïne aangetroffen. De procureur hekelde het feit dat de vrouw in december 2019 nog 2 jaar voorwaardelijk kreeg voor haar rol bij een fatale overdosis. “Ze heeft al een dode op haar geweten en doet gewoon verder”, klonk het.

De verdediging drong aan op een milde straf. “Mijn cliënte is zeer beïnvloedbaar”, pleitte meester Kitty D’hondt. “Een andere gedetineerde vroeg haar op de wandeling om de drugs in haar cel te bewaren omdat ze zelf vreesde voor een celcontrole.” Volgens haar advocate is V. intussen op vrije voeten. “Ze laat zich behandelen voor haar verslaving en is op de goede weg.” Vonnis op 12 mei.

LEES OOK: