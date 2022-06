Jaar cel voor stuntelige inbreker die van ladder valt en operatie moet ondergaan

Liefst 44 veroordelingen liep Nico M. in het verleden al op. Tot beter inzicht bracht z’n strafblad hem nog niet. Een getuige zag in de vroege morgen van 24 maart hoe de Bruggeling in de Sint-Amandsstraat een ladder op de voetsteun van z’n bromfiets plaatste. Hij probeerde zo over de muur van een rijwoning te klauteren. Kort nadien hoorde de getuige geroep. M. bleek van de ladder te zijn gevallen. Hij kwam hard neer op de straatstenen, moest naar het ziekenhuis worden overgebracht en onderging daar zelfs een operatie.