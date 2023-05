Jaar cel voor partnergeweld door vermeende affaire

Channel Zero keert na tien jaar terug naar Brugge: “We gaan hier de muziekin­stal­la­tie op de proef stellen”

Channel Zero, het grootste Belgische metal fenomeen, viert zijn 33ste verjaardag in Brugge. Het is al tien jaar geleden dat de groep nog eens een full band-concert speelde in de thuisstad van frontman Franky De Smet-Van Damme.