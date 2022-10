Jaar cel voor geweld na schietpartij met bolletjesgeweer

Brugge/TorhoutDe 25-jarige Torhoutenaar Guillaume C. heeft een jaar cel gekregen, omdat hij een man aanviel die met een bolletjesgeweer op hem had geschoten.

Zijn ex-partner belde de beklaagde op 2 februari 2020 op. Ze zat op dat moment in de woning van Nico B. (40) in Brugge. Guillaume C. verklaarde aan de telefoon dat hij wilde praten, waarna een afspraak werd gemaakt in de buurt van de Gentpoort. Nico B. vergezelde zijn ex en verstopte zich achter een boom met een bolletjespistool. Toen het gesprek leek te escaleren, sprong B. tevoorschijn. Hij begon prompt te schieten op C. Die vluchtte daarop met zijn fiets naar zijn kot.

Korte tijd later stonden zijn ex en Nico B. voor z'n deur. C. deed open en sloeg B. prompt in elkaar. Een getuige verklaarde aan de politie dat de Torhoutenaar helemaal buiten zinnen was. Het slachtoffer liep uiteindelijk een bloedneus, snijwonde en oogkasbreuk op.

Op z’n proces verklaarde Guillaume C. dat hij uit wettige zelfverdediging handelde. Volgens de rechter was daar geen sprake van. C. zat op het moment van de slagen immers al veilig in z'n woning. De twintiger, die in het verleden al 20 veroordelingen opliep, kreeg een jaar cel opgelegd. Voor Nico B. vroeg de verdediging met succes om de opschorting van straf. Als slachtoffer van de slagen kende de rechter hem ook 1.000 euro schadevergoeding toe.

