Ja, er bestaan nog eerlijke mensen: Warre (22) vindt portefeuille met 320 euro en gaat zélf op zoek naar eigenaar

De feiten dateren van afgelopen weekend. In de Sint-Jakobsstraat vond Warre de portefeuille op de grond. “Ik heb er geen seconde aan gedacht om het geld in eigen zak te steken. Écht niet”, zegt Warre. Hij zocht op sociale media contact met de eigenaar. Dat lukte aanvankelijk niet, maar opgeven wou de twintiger niet doen. Hij contacteerde dan maar diens dochter, ditmaal mét succes. En de eigenaar was uiteraard opgelucht, want behalve 320 euro zaten er ook diverse bankkaarten en identiteitspapieren in. De eigenaar was zó tevreden, dat hij Warre op slag 100 euro beloning gaf. Al was dat volgens de vinder zeker niet nodig. “Mijn vriendin bevestigde me nog dat het voor goeie karma zal zorgen”, glimlacht Warre.