Is tiende editie van accordeonfestival Airbag ook de laatste? “We denken na over vernieuwing”

Verder legt deze tiende editie van het internationaal accordeonfestival Airbag een focus op het Nederlandstalig (folk) repertoire, zowel in openlucht, de Koninklijke Stadsschouwburg, de spiegeltent Magic Mirrors en diverse andere locaties verspreid over de stad. De kassa’s openen telkens twee uur voor de voorstelling in de Stadsschouwburg, één uur voordien voor de andere locaties.