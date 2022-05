Irakezen riskeren 2 jaar cel voor smokkel van vluchtelingen tussen lading briochebrood

ZeebruggeTwee Irakezen riskeren celstraffen van twee jaar en geldboetes van 112.000 euro voor twee feiten van mensensmokkel in Zeebrugge. Acht vluchtelingen werden onder meer verstopt in een lading briochebrood. Ze sloegen zelf alarm toen ze geen zuurstof meer kregen in de koelcontainer.

De hulpdiensten ontvingen op 17 februari vorig jaar een noodoproep vanuit een koelcontainer in de voorhaven van Zeebrugge. Acht vluchtelingen bleken verstopt te zitten tussen een lading briochebrood. De lading was echter afgekeurd, waarop de ventilatie was afgezet. De slachtoffers probeerden tevergeefs om de container met een ijzeren stang open te breken. Uiteindelijk moesten ze door de hulpdiensten worden bevrijd. Drie dagen later was het nog eens prijs toen zes transmigranten wederom in ademnood geraakten in een koelcontainer.

Franse veroordelingen

Via telefonieonderzoek konden de speurders de koelcontainers linken aan een mensensmokkelbende die actief was in de streek rond Rennes en een loods in Alençon gebruikte als uitvalsbasis. De Irakees Salam O. (21) was drie jaar lang actief in de organisatie en kreeg in de correctionele rechtbank van Rennes 5 jaar cel. Zijn landgenoot Yaran M. (34) fungeerde slechts drie maanden als mensensmokkelaar en kreeg van de rechter in Tours 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

Ondanks de Franse veroordelingen, meent het Brugse parket dat beide Irakezen nog een straf verdienen voor de feiten in Zeebrugge. De verdediging van M. was daar niet mee akkoord. Volgens meester Fabienne De Smet was haar cliënt actief als chauffeur, maar was hij niet op de hoogte van de bestemming van de slachtoffers. Zijn kompaan O. zit nog steeds in een Franse gevangenis en liet verstek gaan. Vonnis op 25 mei.