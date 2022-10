“Investeer meer in de marine, want we zullen onze offshore windparken meer moeten beschermen”: Brugse Maaike De Vreese (N-VA) doet opmerkelijke oproep

In de huidige investeringsplannen is er volgens De Vreese te weinig budget uitgetrokken voor de marinecomponent. “Het is duidelijk dat de marine geen prioriteit is voor minister van Defensie Dedonder (PS). Maar de recente sabotage van de Nord Stream I & II gaspijpleiding, bewijzen net dat we méér moeten investeren in onze marine. Er komen belangrijke gaspijpleidingen vanuit Noorwegen toe in Zeebrugge en de offshore windparken trokken in het verleden ook al de aandacht van Rusland. We moeten die cruciale infrastructuur beter beschermen. Daarom roep ik de federale regering op om meer te investeren in de marine door onder andere te voorzien in een derde fregat, zodat we ten minste permanentie hebben op zee.”