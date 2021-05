INTERVIEW. Burgemeester Dirk De fauw verdedigt aanpak na woelige feestavond: “Voor de één ben je te laks, voor de ander te streng”

Brugge BEKIJK. Alle coronare­gels overboord bij kampioenen­vie­ring Club Brugge, burgemees­ter De fauw: “Dit is eerder spontaan gegroeid”

23 mei Op De Platse in Sint-Andries is het titelfeest van Club Brugge volop aan de gang. De Brugse politie maakte al 18 pv’s op voor supporters die in het bezit waren van pyrotechnisch materiaal. Er is ook één persoon aangehouden. Het lijkt bovendien alsof corona helemaal niet meer bestaat: afstand lijkt niemand te houden en ook mondmaskers gaan steeds vaker af. De politie grijpt niet in. Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageert in VTM NIEUWS: “Dit is geen georganiseerd evenement, maar eerder spontaan gegroeid.” VTM NIEUWS-journalist Klaas Danneel kreeg ook blikjes bier naar zijn hoofd geslingerd.