Inschrijvingen voor de zesde Great Bruges Marathon gestart

BRUGGE Brugse Alice Vander­schoot stelt tentoon in Poorterslo­ge

Zaterdagavond had de vernissage plaats van de solotentoonstelling van de huiskunstenaar van Cultuurcentrum Brugge, Alice Vanderschoot. Dat gebeurde in aanwezigheid van de kunstenaar en schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). In de expositie ‘All That Glitters …’ verkent Alice de identiteit en snelheid van visuele communicatie in het hedendaagse en snel bewegende populaire landschap.

21 januari