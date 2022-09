Indische mensensmokkelaars riskeren zware straffen: Vijf en tien jaar cel gevorderd

ZeebruggeTwee Indische mensensmokkelaars riskeren een bijkomende gevangenisstraf van vijf en tien jaar voor hun betrokkenheid bij een smokkelorganisatie. De twee smokkelden in 2018 zo’n 70 Indische transmigranten vanuit West-Vlaanderen naar Groot-Brittannië. “Die man is niet het grote brein. Hij werd als tussenschakel gebruikt omdat hij als enige Engels sprak”, aldus de advocaat van de eerste. Daarbij verwees ze naar een tweede smokkelaar die ook terechtstond, maar zijn kat stuurde.

Hun kompaan kreeg eerder al een gevangenisstraf van 8 jaar voor de mensensmokkelactiviteiten. Maar de twee Indische verdachten bleven langer buiten schot. Tot Gurdev D. (40) begin januari 2021 in Armenië kon aangetroffen worden. In april dit jaar werd hij uiteindelijk aan ons land overgeleverd. De man maakte deel uit van een smokkelorganisatie die Indiërs via de haven van Zeebrugge in Groot-Brittannië probeerde te krijgen.

Tien en vijf jaar cel gevorderd

De procureur somde woensdagmorgen in de rechtbank het strafregister van de man op. En daaruit bleek dat hij al verschillende jaren gevangenisstraf had gekregen. Recentelijk in ons land zelfs nog een celstraf van tien jaar. En daar wou de procureur nu nog eens vijf jaar aan toegevoegd zien.

Laura Otté, de advocaat van Ghurdev D. vroeg dan weer om geen bijkomende straf op te leggen. “Die man werd gebruikt als tussenschakel, omdat hij als enige Engels sprak”, aldus meester Otté. “De spilfiguur in deze zaak is wel geïdentificeerd, maar nog niet opgepakt. Want die blijft veilig in India. Mijn cliënt komt uit een heel arm dorp en heeft inderdaad domme dingen gedaan voor geld.” De man aanhoorde het zelf allemaal in tranen.

En die spilfiguur is Gurbaj S. Maar die verblijft momenteel nog in India. Hij stond woensdagmorgen mee terecht, maar dat was dus bij verstek. De procureur vroeg voor hem een bijkomende celstraf van tien jaar. Vonnis op 12 oktober.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.