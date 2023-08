Inbreker die betrapt werd door Brugse arts riskeert jaar cel: “Zelfs nadat slachtoffer hem te pakken kreeg, hield hij nog deel van buit achter”

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE Thibo Somers schiet Cercle Brugge naar verdiende zege op Stayen (0-2): “Op de ideale momenten gescoord”

Met fris en oerdegelijk voetbal heeft Cercle Brugge zondagmiddag de drie punten weggekaapt in Sint-Truiden. Het duurde iets meer dan een uur vooraleer de Vereniging een opening vond in de geel-blauwe defensie, maar met twee treffers in dik vijf minuten tijd werd finaal dan toch het verschil gemaakt.