In Roemenië gezocht voor moordpoging, maar Brugse broers mogen naar huis: "Omstandigheden in Roemeense gevangenissen zijn te slecht”

Ze worden in Roemenië gezocht voor een moordpoging. Ze staan daar zelfs op de Most Wanted-lijst, tussen andere zware criminelen. De twee Brugse broers werden in ons land ook opgepakt, maar ontspringen nu toch de juridische dans. Want het Belgische gerecht besliste nu om hen niet aan Roemenië over te leveren. “De omstandigheden in de gevangenis zijn er te slecht”, klinkt de redenering. Of hoe twee broers met een moordpoging lijken weg te komen en best niet meer naar Roemenië op reis gaan.